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Еще один школьник помогал выводить людей из «Крокуса» во время теракта

Школьник-гардеробщик Артем помог людям покинуть «Крокус» во время теракта

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Телеграм-канал «Mash»

14-летний школьник по имени Артем, подрабатывавший в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл», помог вывести охваченных паникой людей из горящего здания во время теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным ресурса, вместе с другом они провели людей через узкий проход на территорию павильона «Экспо», потом через служебное помещение вывели на улицу.

«В суете парень не стал записывать происходящее на телефон, <...> был озабочен спасением людей», — заключается в публикации.

Ранее стало известно, что 15-летний школьник Ислам, который подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», смог помочь более чем 100 людям покинуть здание горящего концертного зала «Крокус Сити Холл» в Москве.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и сообщил о 137 погибших и более 150 пострадавших. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные отменены.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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