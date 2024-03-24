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Очевидица рассказала, что при эвакуации из ТЦ «Лондон Молл» в Петербурге не было сигнализации

Очевидица заявила о закрытых запасных выходах из питерского ТЦ во время эвакуации

В торговом центре «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге, где прошла эвакуация из-за сообщения о бомбе, не сработала сигнализация, а запасные выходы были закрыты. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица случившегося Анастасия. Девушка отметила, что люди попытались спуститься вниз на единственном работающем эскалаторе, который «заглючил» и поехал слишком быстро — посетители едва не упали.

«Мы находились на четвертом этаже фудкорта. В момент кто-то закричал, чтобы мы бежали к выходу срочно. Непонятно было, кто. Просто кто-то очень громко закричал, и люди побежали кто куда. Не было никакой сигнализации, ничего в громкоговорители не говорили. Началась паника. Эвакуационные выходы были закрыты, эскалаторы выключены все, кроме последнего. И когда мы на нем ехали, он заглючил и поехал очень быстро — люди чуть не упали с него. Никто не пытался на лифте ехать, все бежали к эскалаторам. И никто не понимал, что происходит, пока не увидели внизу полицию, которая стояла уже и подгоняла всех. Меня удивило, что были закрыты лестницы! Два дня назад такое было! И ничего не меняется», — сказала она.

По словам Анастасии, после эвакуации из здания она около получаса не могла выехать с парковки. Она уточнила, что ей было очень страшно, но о причинах произошедшего она узнала позднее из новостей.

«С парковки было невозможно выехать. Прибыло много пожарных, которые начали кричать, чтобы от здания все ушли (уехали подальше). Страшно было очень. Минут 20 все стояло. И только когда подняли пожарные панику, что от здания срочно все должны отъехать (они тоже отъехали подальше), пошло движение. Часть улиц закрыли ГАИ, чтобы быстрее можно было выехать с парковки. Около 20-30 минут стояли. Узнали все сейчас из новостей. Там никто ничего не говорил. Говорили: «уезжайте» — и все. Надеюсь, этого утырка закроют надолго», — добавила она.

24 марта из ТЦ «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге эвакуировали всех посетителей и работников, поскольку неизвестный мужчина сообщил в правоохранительные органы о заложенной в здании бомбе. Позднее мужчину задержали. Здание торгового центра осматривают взрывотехники.

Ранее в аэропорту Шереметьево полицейские задержали женщину, заявившую о бомбе в сумке.

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