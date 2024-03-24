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В МВД рассказали о быстрой реакции полиции на сообщения о стрельбе в «Крокусе»

МВД: полицейские прибыли в «Крокус» через 5 минут после сообщений о стрельбе

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Полицейские прибыли к «Крокус Сити Холлу» через 5 минут после того, как в дежурную часть Красногорска поступила информация о стрельбе. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, опровергая публикации о якобы не должном реагировании силовиков на ЧП в концертном зале.

Волк также прокомментировала появление в сети видеозаписи, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после его начала.

«Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет», — подчеркнула представитель МВД.

Она призвала журналистов и блогеров критически относиться к непроверенной информации и доверять только официальным сообщениям.

До этого владелец «Крокус групп» Араз Агаларов заявил, что система пожаротушения во время теракта в «Крокус Сити Холле» сработала штатно, в том числе спринклерная система, роботы-рукава и система оповещения. Бизнесмен добавили, что противопожарные системы поддерживали на протяжении часов зал в таком состоянии, «чтобы не было обрушения».

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. 23 марта в Брянской области задержали четверых человек, которые подозреваются в непосредственном участии в преступлении. Один из них заявил на допросе, что совершил теракт за деньги — 500 тысяч рублей.

Ранее школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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