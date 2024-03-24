В аэропорту Шереметьево задержали женщину, сообщившую о бомбе в рюкзаке

Полицейские задержали в аэропорту Шереметьево женщину, которая сообщила, что у нее в рюкзаке лежит бомба.

Об этом ТАСС рассказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, сумку задержанной проверили, там не нашли никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Как заявил представитель правоохранительных органов, сотрудники полиции работают с женщиной.

24 марта в аэропорту Шереметьево женщина заявила уже на борту самолета, который должен был вылететь в Ереван о бомбе в своем рюкзаке. После ее слов рейс задержали, а на место прибыли оперативные службы. Отмечается, что женщина вела себя агрессивно и ходила по салону самолета.

Позже Telegram-канал 112 опубликовал фотографию самолета в аэропорту Шереметьево, в котором пассажирка сообщила о бомбе в своем рюкзаке.

До этого в аэропорту Пулково пассажир заявил о бомбе в самолете из-за того, что боялся лететь в Владивосток девять часов.

Ранее бизнесмен «заминировал» самолет, летевший из Китая в Москву.