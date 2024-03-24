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Губернатор назвал число обращений о повреждениях домов и машин после атаки на Севастополь

В Севастополе приняли около 100 обращений о повреждении домов и машин осколками

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram–канале, что в городе уже приняли около 100 обращений на горячие линии о попадании осколков и повреждении взрывной волной жилых домов и машин.

По его словам, они поступили на телефоны АПК «Безопасный город» и службы 112.

Как заявил чиновник, в Севастополе было зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. Дом, расположенный на улице Ялтинской, отключен от газа. На улице Гранатной осколок прилетел в квартиру, там выбиты окна, нет части стены, повреждена газовая труба. В районе Симферопольского шоссе осколок попал в квартиру, в ней выбито окно.

24 марта Развожаев сообщил, что в Севастополе в результате ночной ракетной атаки частичные повреждения получила транспортная инфраструктура.

По его словам, у пяти катеров выбиты стекла, повреждения получили три пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и автомобиль социального такси.

В этот же день губернатор Севастополя заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет над Севастополем.

Ранее Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ получил ранения ребенок.

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