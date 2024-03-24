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В Башкирии пьяная женщина напала на работников «скорой» и полицейских

В Салавате пьяная женщина оскорбляла медиков и набросилась на полицейских

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Башкирии женщина попала под суд после конфликта с работниками скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Салавате. Во время патрулирования полицейские обратили внимание на ссору женщины с медиками, которые приехали на вызов к одному из жителей дома. При этом агрессию проявляла именно россиянка.

«Женщина с признаками алкогольного опьянения ругалась и пыталась забрать у врача документы», – сообщили в МВД.

В беседе с правоохранителями россиянка оскорбляла полицейских, размахивала руками и попыталась напасть на одного из полицейских.

Женщину задержали. Суд признал ее виновной и обязал выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого, россиянка принесла публичные извинения в зале суда.

Ранее в Иркутской области мужчина набросился на полицейского с топором.

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