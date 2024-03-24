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Российские звезды в день траура опубликовали обновленную версию песни «Жить»

Российские звезды посвятили обновленную версию песни «Жить» трагедии в «Крокусе»

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Ведущие артисты российской эстрады выпустили обновленную версию песни «Жить», посвятив ее трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил Тelegram-канал Mash.

В обновленном клипе использованы кадры трагических событий, произошедших в «Крокусе».

Авторы проекта отметили, что трагедия в «Крокусе» объединила и сплотила жителей России. Артисты эстрады также решили объединиться, чтобы заново исполнить песню «Жить», которая является неофициальным гимном скорби и веры в светлое будущее.

Напомним, песня «Жить» была написана композитором Игорем Матвиенко 8 лет назад, после того, как случилась авиакатастрофа лайнера A321 над Синайским полуостровом.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. На следующий день президент России Владимир Путин обратился со словами соболезнования к людям, потерявшим родных и близких. Глава государства объявил 24 марта днем общенационального траура.

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