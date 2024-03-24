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Спасатели продолжают бурить скважины на руднике «Пионер»

Амурский губернатор Орлов сообщил о продолжении спасательных работ на руднике

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Телеграм-канал Василий Орлов

На руднике «Пионер» проходит бурение четырех разведывательных скважин. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале.

«Из завала за день вывезено 95 кубометров грунта, возведена одна из трех водоупорных перемычек. Они нужны для того, чтобы обеспечить безопасность спасателей и ускорить работы», — сообщил Орлов.

До этого сообщалось, что спасатели получили возможность безаварийной работы на руднике «Пионер» в Приамурье — для этого была возведена перемычка высотой 4,5 м и шириной 4 м. Сообщается, что спасатели уже приступили к работе и ведут ее круглосуточно. В ближайшее время на руднике будут возведены еще две перемычки.

Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. До сих пор они не подали признаков жизни и никак не связались со спасателями. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Ранее спасатели смогли продвинуться внутрь завала на руднике в Приамурье на 220 метров.

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