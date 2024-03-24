Родным жертв теракта в «Крокусе» предоставили бесплатное обслуживание в аэропортах

Родственникам и близким жертв теракта в «Крокус Сити Холле» предоставляют бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропортов в городах Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Новый Уренгой, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.

Об этом сообщили в пресс-службе УК «Аэропорты регионов».

Как уточнили в компании, бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву из аэропортов вышеназванных городов.

Там также отметили, что пассажирам не нужно предварительно бронировать обслуживание, им надо только обратиться на стойку информации в соответствующем аэропорту вылета.

24 марта ГУ МЧС Московской области сообщило, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе трое детей. Число пострадавших при этом увеличилось до 152.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.