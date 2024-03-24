Агаларов заявил, что система пожаротушения в «Крокусе» сработала штатно

Система пожаротушения во время теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» сработала штатно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца «Крокус групп» Араза Агаларова.

«Сработало абсолютно все… спринклерная система, роботы-рукава и система оповещения. Даже, по-моему, в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала в сгоревшем здании», — сказал он.

По его словам, «все системы сработали хорошо, в штатном режиме».

Он также отметил, что противопожарные системы поддерживали на протяжении часов зал в таком состоянии, «чтобы не было обрушения».

Также Араз Агаларов в разговоре с журналистами заявил, что никакая служба безопасности не сможет противостоять террористам, которые вооружены автоматами.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением рок-группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

Ранее владелец «Крокуса» прокомментировал состояние зала после теракта.