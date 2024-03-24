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Пострадавших в теракте в «Крокусе» бесплатно примут в реабилитационные центры РЖД

РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в реабилитационные центры

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Shutterstock

«Российские железные дороги» (РЖД) готовы безвозмездно принять пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в свои реабилитационные центры сети «РЖД-Медицина» для организации полного комплекса восстановительных процедур. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Для оформления соответствующих заявок в РЖД призвали обращаться по специальному телефону: 8-800-234-34-34.

Незадолго до этого стало известно, что «Российские железные дороги» предоставят бесплатный проезд в Москву и из столицы родственникам погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле».

24 марта ГУ МЧС Московской области сообщило, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе трое детей. Число пострадавших при этом увеличилось до 152.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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