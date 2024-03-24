Папа Римский назвал теракт в Подмосковье оскорбляющим Бога

Папа Римский Франциск I осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и помолился за его жертв. Об этом пишет Vatican News.

«Молюсь за жертв зверского теракта, совершенного в Москве. Пусть Господь примет их души в своем царстве в мире и успокоит их близких», — заявил понтифик.

По словам папы, теракт оскорбляет Бога, который дал заповедь «не убий».

До этого стало известно, что после теракта в «Крокусе» продолжают стационарное лечение в Москве 92 человека. 27 пострадавших уже выписались.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные. 24 марта объявлен днем общенационального траура.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».