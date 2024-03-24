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Во время теракта в «Крокусе» погибла помощница директора «Пикника»

Во время теракта в «Крокусе» погибла член команды «Пикника» Екатерина Кушнер

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Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член команды группы «Пикник» Екатерина Кушнер. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

«Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский сообщил... что помощница группы Екатерина Кушнер все же погибла», — говорится в сообщении.

Об этом директору рассказал муж Кушнер, который ездил на опознание супруги.

Накануне Чернышевский сообщил, что родственники его помощницы Екатерины Кушнер ищут ее. Он подчеркнул, что Кушнер является его другом и близким человеком, с которым он работал много лет в нескольких группах.
Отмечалось, что Кушнер перед концертом группы «Пикник» продавала атрибутику коллектива.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

24 марта лидер рок-коллектива «Пикник» Эдмунд Шклярский выпустил видеообращение к родственникам пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» и всем тем, кто оказался «вовлечен в эту страшную трагедию».

Ранее стала известна точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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