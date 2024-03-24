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Власти Львовской области заявили о повреждении инфраструктуры после взрывов

Глава Львовской области Козицкий сообщил о повреждении инфраструктуры региона

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Во Львовской области Украины после взрывов получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель администрации региона Максим Козицкий.

«Два попадания в тот же объект критической инфраструктуры», — сообщил Козицкий, уточнив, что речь идет о месте, где ранее произошло возгорание.

При этом конкретное наименование объекта глава администрации области не привел.

О взрывах во Львовской области сообщалось утром 24 марта. Тогда же на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

22-23 марта стало известно, что важные объекты энергетической системы Украины получили крупные повреждения в результате ударов. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. По данным Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что инфраструктура Одесской области получила повреждения после воздушной тревоги.

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