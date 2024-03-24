Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФМБА рассказали о состоянии резервов крови в России

ФМБА: в РФ имеется значительный резерв крови и ее компонентов

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило в своем Telegram-канале, что учреждения службы крови во всех регионах РФ способны обеспечить потребности в компонентах крови.

«Станции переливания работают в штатном режиме и готовы принять тех, кто хочет выразить солидарность с пострадавшими во время теракта в Подмосковье», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Москве и Московской области более 5 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле».

Утром Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что жители Подмосковья продолжают сдавать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По словам чиновников, 24 марта за первые два часа работы центров крови Подмосковья в отделения пришли более 450 доноров.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал отомстить всем причастным к организации теракта в «Крокусе».

Ранее сотовые операторы обнулили плату за звонки на телефоны экстренных служб.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами