В ФМБА рассказали о состоянии резервов крови в России

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сообщило в своем Telegram-канале, что учреждения службы крови во всех регионах РФ способны обеспечить потребности в компонентах крови.

«Станции переливания работают в штатном режиме и готовы принять тех, кто хочет выразить солидарность с пострадавшими во время теракта в Подмосковье», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Москве и Московской области более 5 тысяч человек сдали кровь для пострадавших в «Крокус Сити Холле».

Утром Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что жители Подмосковья продолжают сдавать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». По словам чиновников, 24 марта за первые два часа работы центров крови Подмосковья в отделения пришли более 450 доноров.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал отомстить всем причастным к организации теракта в «Крокусе».

Ранее сотовые операторы обнулили плату за звонки на телефоны экстренных служб.