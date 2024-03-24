В Алтайском крае бывшие воспитатели детского сада подрались в баре

Визит местных жительниц в кафе-баре в Алтайском крае закончился дракой. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Потасовка произошла в Змеиногорске. На данный момент неизвестно, из-за чего начался конфликт. Посетители кафе засняли, как две женщины бьют друг друга, одна из них тянет оппонентку за волосы.

В какой-то момент в ситуацию вмешивается одна из посетительниц и пытается разнять женщин, но сделать это не получается.

По словам местных жителей, обе участницы потасовки работали воспитательницами в детском саду. При этом год назад они уже устраивали драку, и, по мнению людей, в текущем году решили «устроить матч-реванш».

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