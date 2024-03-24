После теракта в «Крокусе» в полиции создали спецгруппы для проверки иностранцев

После теракта в «Крокус Сити Холле» в московской полиции создали специальные группы для дополнительных проверок иностранных граждан. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В группы входят участковые и сотрудники уголовного розыска. Отмечается, что группы сотрудников разделили по направлениям: хостелам, управляющим компаниям и по трассам, где они будут проверять мигрантов вместе с сотрудниками ДПС.

Накануне Telegram-канал 112 сообщил, что в Москве полиция начала проводить рейды по общежитиям, в которых проживают мигранты. По словам журналистов, такие рейды проходят в нескольких районах столицы. В частности, в Тверском районе силовики навестили общежитие на Минаевском переулке, отметили они.

До этого сообщалось, что в московском отеле, где могли жить террористы, устроившие теракт «Крокусе», ведутся обыски. Речь об апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе.

Ранее охранник «Крокуса» высказался о подготовке террористов в «Крокусе».