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После теракта в «Крокусе» в полиции создали спецгруппы для проверки иностранцев

Baza: после теракта в «Крокусе» полиция создала группы для проверки иностранцев

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Global Look Press

После теракта в «Крокус Сити Холле» в московской полиции создали специальные группы для дополнительных проверок иностранных граждан. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В группы входят участковые и сотрудники уголовного розыска. Отмечается, что группы сотрудников разделили по направлениям: хостелам, управляющим компаниям и по трассам, где они будут проверять мигрантов вместе с сотрудниками ДПС.

Накануне Telegram-канал 112 сообщил, что в Москве полиция начала проводить рейды по общежитиям, в которых проживают мигранты. По словам журналистов, такие рейды проходят в нескольких районах столицы. В частности, в Тверском районе силовики навестили общежитие на Минаевском переулке, отметили они.

До этого сообщалось, что в московском отеле, где могли жить террористы, устроившие теракт «Крокусе», ведутся обыски. Речь об апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе.

Ранее охранник «Крокуса» высказался о подготовке террористов в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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