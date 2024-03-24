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В Самарской области провалившихся под лед подростков спасли спортсмены-моржи

В Самарской области на Волге под лед провалились дети

В Самарской области на Полевом спуске Волги под лед провалились подростки, детей спасли спортсмены из клуба «Белый медведь» и сотрудники МЧС. О произошедшем рассказали в социальных сетях очевидцы.

Инцидент произошел 23 марта на Волге, группа подростков вышла на тонкий лед на Полевом спуске, в какой-то момент лед начал расходиться и несколько детей оказались в холодной воде.

На помощь им пришли спортсмены-моржи, находившиеся поблизости. Они бросились в воду и вызвали экстренные службы, всех пострадавших удалось спасти.

Ранее в Тульской области мужчина хотел спасти собаку и провалился под лед.

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