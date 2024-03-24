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В Самаре ледяная глыба рухнула на женщину с тремя детьми

В Самаре мать и трое детей пострадали от падения глыбы льда с крыши

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Shutterstock

СК Самарской области возбудил уголовное дело по факту травмирования женщины и троих детей, на семью обрушилась наледь с крыши жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Женщина с тремя детьми прогуливалась вдоль дома, когда на семью рухнула глыба льда с крыши. Пострадавшие в больнице, прокуратура начала проверку исполнения закона о благоустройстве.

Региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее глыба льда рухнула на женщину с коляской в Киселевске.

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