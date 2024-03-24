Школьника Ислама, спасшего 100 человек из «Крокуса», наградил муфтий

Муфтий РФ Равиль Гайнутдин представил к мусульманской награде «За заслуги» спасшего сто человек из «Крокуса» 15-летнего школьника Ислама Халилова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мальчику и его отцу было передано приглашение на торжественную церемонию.

До этого Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

«Открывалась дверь только карточкой, у меня она была, я растолкал людей со словами: «Стреляют-стреляют, дайте пройти!» — и открыл дверь», — рассказал мальчик.

По словам Ислама, он действовал по инструкции, используя хорошее знание всех входов и выходов в комплекс. Школьник учится в девятом классе, занимается футболом и намерен стать программистом.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».