Воздушная тревога объявлена на Украине

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Это следует из данных официального ресурса для оповещения.

Тревога зазвучала в 9:26 (10:26 мск) в Киеве. Через 5 минут в красной зоне была уже вся территория страны.

В ночь на 24 марта на территории Украины также действовало предупреждение об опасности с воздуха. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Кривом Роге, во Львовской и Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на юге Украины повреждена инфраструктура.

До этого глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявлял о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской атомной электростанции.