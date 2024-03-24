«Единая Россия» запустила сбор средств на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

«Единая Россия» проводит сбор средств, которые будут направлены в помощь пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил руководитель Центрального исполкома партии, заместитель секретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Сидякин.

Парламентарий отметил, что собранные деньги пойдут на психологическую реабилитацию пострадавших и их родственников, медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также другую необходимую помощь.

Александр Сидякин рассказал, что партийцы пообщались с представителями российского бизнеса, и предприниматели выразили готовность оказать помощь пострадавшим, детям, потерявшим родителей в этой трагедии.

«Многие наши депутаты, разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь», — добавил руководитель Центрального исполкома ЕР.

По его словам, региональные отделения «Единой России» в Москве и Подмосковье обеспечат необходимую связь с людьми, которые нуждаются в такой помощи.

Средства собираются через благотворительный фонд «Добромир».

Напомним, вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.