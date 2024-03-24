Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пострадавшим в «Крокусе» предложили лечение в здравницах Сочи

Мэр Копайгородский предложил пострадавшим в «Крокусе» лечение в Сочи

close
100%
Yulia Morozova/Reuters

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что санатории города готовы принять раненных в результате теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» на лечение вместе с родными. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — заявил чиновник.

Предлагается ли это лечение за плату или нет, не уточняется.

В день траура в городе отменены развлекательные и массовые мероприятия.

До этого власти Сочи собрались принять на реабилитацию 37 детей из Белгородской области.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами