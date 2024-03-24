Пострадавшим в «Крокусе» предложили лечение в здравницах Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что санатории города готовы принять раненных в результате теракта в развлекательном центре «Крокус Сити Холл» на лечение вместе с родными. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — заявил чиновник.

Предлагается ли это лечение за плату или нет, не уточняется.

В день траура в городе отменены развлекательные и массовые мероприятия.

До этого власти Сочи собрались принять на реабилитацию 37 детей из Белгородской области.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее появилось видео с одним из подозреваемых в теракте в Подмосковье.