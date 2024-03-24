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В Ленобласти охранник отдал «сотруднику ФСБ» более 2 млн рублей

В Ленобласти охранник перевел аферистам 2,3 млн рублей

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Pixabay

Житель Ленобласти лишился крупной суммы после звонка аферистов. Об этом сообщает 78.ru.

По словам самого 67-летнего охранника из деревни Кикерино, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Незнакомец заявил, что кто-то пытается совершить «мошеннические действия» с деньгами мужчины, поэтому средства необходимо перевести на «безопасный счет», который назвали петербуржцу.

Аферисты общались с охранником неделю. За это время через разные банкоматы россиянин перевел 2,3 миллиона рублей. Только после этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент сотрудники МВД ищут злоумышленников.

Ранее в Ленобласти пенсионерка поговорила со школьниками-аферистами и лишилась 100 тысяч рублей.

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