В Ленобласти охранник отдал «сотруднику ФСБ» более 2 млн рублей

Житель Ленобласти лишился крупной суммы после звонка аферистов. Об этом сообщает 78.ru.

По словам самого 67-летнего охранника из деревни Кикерино, ему позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Незнакомец заявил, что кто-то пытается совершить «мошеннические действия» с деньгами мужчины, поэтому средства необходимо перевести на «безопасный счет», который назвали петербуржцу.

Аферисты общались с охранником неделю. За это время через разные банкоматы россиянин перевел 2,3 миллиона рублей. Только после этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент сотрудники МВД ищут злоумышленников.

Ранее в Ленобласти пенсионерка поговорила со школьниками-аферистами и лишилась 100 тысяч рублей.