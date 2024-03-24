Трое детей и взрослый отравились угарным газом в Княгинине

В городе Княгинино трое детей и взрослый госпитализированы с отравлением угарным газом. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Нижегородской в Княгинино, 23 марта в одной из квартир произошла утечка газа. С признаками отравления госпитализированы трое детей и взрослый, все пострадавшие госпитализированы, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что квартира, в которой произошло отравление, оборудована газовой колонкой. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в Нижневартовске мужчина надышался в гараже угарным газом и месяц провел без сознания.