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В Новосибирске спасли подростка с экстремальным искривлением позвоночника

«НГС»: в Новосибирске подростку исправили экстремальное искривление позвоночника

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Shutterstock

Хирурги новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедий (НИИТО) имени Цивьяна прооперировали 13-летнюю школьницу с экстремальным искривлением позвоночника, девочка не могла долго сидеть, а уроки приходилось делать лежа. Об этом сообщает «НГС».

Родители 13-летней школьницы начали замечать, что с позвоночником дочери что-то не так, несколько лет назад. Девочку возили на массаж и физиотерапию, но состояние только ухудшалось, появились сильные боли в спине и постоянная усталость.

«Очень резко и выраженно все это произошло. До 10 лет было искривление около 40 градусов, а потом стало 95 градусов. Сюда мы приехали уже с показателем в 115 градусов», — поделилась мать пациентки.

В Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии семья обратилась, получив множество отказов в хирургическом вмешательстве, новосибирские медики решили взяться за сложный случай и прооперировать ребенка.

«После операции девочка выросла на восемь сантиметров. Теперь ее рост 152 сантиметра. Деформация уменьшилась в четыре раза. Теперь дуга 30 градусов. Внешне это не заметно», — рассказал врач-травматолог-ортопед НИИТО Денис Долотин.

Около полугода школьнице придется проходить курс реабилитации, врачи уверены, что ребенок сможет жить полноценной жизнью.

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