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В МЧС назвали число погибших и пострадавших при теракте в Подмосковье

МЧС: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе 3 детей

При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе трое детей. Об этом сообщает ГУ МЧС Московской области, передает ТАСС.

«В результате теракта пострадали 285 человек (в том числе восемь детей), из них 133 человека погибли (в том числе трое детей). В медучреждения доставлены и госпитализированы 114 человек, из них четверо детей», — говорится в сообщении.

Ранее департамент здравоохранения Подмосковья сообщал, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек.

До этого Следственный комитет России сообщал, что число подтвержденных жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 133.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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