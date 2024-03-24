Пума напала на двух братьев и растерзала одного из них

В Северной Калифорнии двое братьев пострадали от нападения пумы во время охоты. Об этом сообщает NBC.

В пригороде Джорджтауна двое молодых мужчин охотились в отдаленной местности, они находились в лесу и подверглись нападению пумы. В экстренные службы обратился младший брат, 17-летний юноша сообщил о нападении.

Полицейские, прибывшие на вызов, нашли хищника и старшего брата юноши в лесу. Спасти 21-летнего мужчину не удалось. Второго пострадавшего госпитализировали, у него диагностированы множественные рваные раны. Пуму отловить не смогли.

Ранее пума напала на велосипедистов и покалечила женщину.