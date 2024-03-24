В Севастополе остановлена работа морского пассажирского транспорта

Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлена после крупного ракетного обстрела. Об этом сообщается в Telegram-канале городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в публикации.

При этом причины ввода ограничений не уточняются.

До этого мэр Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении крупнейшей ракетной атаки за последнее время.

В городе работали средства ПВО, которые сбивали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осколки от снарядов падали на город, что привело к гибели 65-летнего местного жителя. Ранения получили еще четыре человека.

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил Развожаев. Тем же, кто снимал работу ПВО и выкладывал их в соцсети, грозит наказание. Их вычислением уже занялись правоохранительные органы.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.