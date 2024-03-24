Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе остановлена работа морского пассажирского транспорта

Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе остановлена после обстрела

Работа морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлена после крупного ракетного обстрела. Об этом сообщается в Telegram-канале городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На конечных остановочных пунктах — площади Захарова и площади Нахимова — организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в публикации.

При этом причины ввода ограничений не уточняются.

До этого мэр Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении крупнейшей ракетной атаки за последнее время.

В городе работали средства ПВО, которые сбивали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осколки от снарядов падали на город, что привело к гибели 65-летнего местного жителя. Ранения получили еще четыре человека.

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил Развожаев. Тем же, кто снимал работу ПВО и выкладывал их в соцсети, грозит наказание. Их вычислением уже занялись правоохранительные органы.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами