Тимати призвал не раскачивать ситуацию в стране из-за теракта в «Крокусе»

Рэпер Тимати записал видеообращение, в котором призвал россиян не поддаваться на провокации и не позволять заказчикам теракта в «Крокусе» раскачать межнациональную ситуацию внутри страны. Видео певца публикует Telegram-канал «Осторожно новости».

Тимур Юнусов принес соболезнования пострадавшим во время теракта в Подмосковье и обратился к блогерам, которые, по его мнению, делают попытки дестабилизировать ситуацию в России, используя национальные разногласия.

«Включите свою голову. Ведь может именно руками вот этих вот нанятых ребят, которые согласились за 500 тыс. рублей совершить это чудовищное преступление, и пытаются раскачать и дестабилизировать обстановку внутри нашей страны», – заявил рэпер.

Он добавил, что нельзя возлагать вину за преступление нескольких человек на целую страну.

«Негодяи есть в каждой национальности. И у нас, и в Украине, и в Таджикистане», — резюмировал певец.

До этого появилось видео задержания одного из террористов в лесу Брянской области.

Ранее зритель «Крокуса» рассказал, как сумел отобрать автомат у террориста.