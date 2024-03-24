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Угрозу ракетной опасности отменили в Белгороде

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом написал в своем своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — отметил губернатор.

По его словам, 10 воздушных целей сбиты на подлете к муниципальному образованию, пострадали два человека.

Днем 21 марта министерство обороны России сообщало, что российские военнослужащие уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью.

Утром того же дня стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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