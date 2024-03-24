Кадыров рассказал о масштабах и возможных последствиях теракта в «Крокусе»

Иностранные спецслужбы могут воспользоваться трагедией в России и внести рознь между россиянами по религиозному принципу на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он выразил свои соболезнования родственникам погибших, назвав произошедшее трагедией. Кадыров добавил, что последствий у этого теракта может быть больше, чем кажется.

«Мы уже видим, как враги пытаются расшатать ситуацию изнутри, как всегда используя национальный вопрос. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку», — написал он.

Кадыров призвал быть объективными гражданами, а не становиться «бесплатными марионетками западных спецслужб».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Все подробности трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» устроили трусы и ничтожества.