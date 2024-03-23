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Бастрыкин поручил наградить участвовавших в спасении людей из «Крокуса»

Бастрыкин поручил найти и наградить участвовавших в спасении граждан в «Крокусе»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Необходимо установить личности тех, кто участвовал в спасении людей во время теракта в красногорском «Крокус Сити Холле», и наградить их. С таким заявлением выступил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан. Для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами», — говорится в посте СК.

До этого подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что спасательная операция на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершена, отметив, что поиски пострадавших еще продолжаются.

В ночь на 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Незадолго до выступления группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что мужчину, обезвредившего одного из террористов в «Крокусе», представят к награде.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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