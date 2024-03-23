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Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией

Додик объявил 24 марта днем траура в Республике Сербской из-за теракта в Москве

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Reuters

Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) приняла решение провозгласить 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией из-за теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле». Об этом написал на своей странице в соцсети X президент Республики Сербской Милорад Додик.

«В Республике Сербской завтра будет провозглашен день траура», — написал Додик, отметив, что в республике таким образом хотят почтить память невинных людей.

До этого президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и также объявил 24 марта днем траура.

23 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме выразил соболезнования Путину в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. По последним информации, жертвами трагедии стали более 133 человек, порядка 120 пострадали. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее бывший руководитель Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что мир должен осудить преступление в «Крокус Сити Холле» в полной мере.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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