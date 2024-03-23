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Генпрокуратура отреагировала на информацию об отсутствии разрешения у «Крокус Экспо»

Генпрокуратура опровергла данные об отсутствии разрешения у «Крокус Экспо»

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Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

«Крокус Экспо» имел разрешение на эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Данный объект <...> введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства», — говорится в сообщении.

Ввод в эксплуатацию состоялся в октябре 2009 года.

Telegram-канал Brief сообщал, что «Крокус Сити Холл» не обозначен как надлежаще оформленный объект капитального строительства на кадастровой карте Росреестра, а «Крокус Экспо» — имеет меньшую площадь, чем указано в документе.

Вечером 23 марта вице-президент Союза торговых центров Марат Манасян заявил, что сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 млрд рублей.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что полиция Латвии запрещает рижанам приносить цветы к посольству РФ.

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