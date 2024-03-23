Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Директор группы «Пикник» Чернышевский рассказал о поисках его помощницы

Родственники помощницы директора группы «Пикник» продолжают ее поиски

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский заявил, что родственники его помощницы Екатерины Кушнер ищут ее родственники и друзья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он подчеркнул, что Кушнер является его другом и близким человеком, с которым он работает много лет в нескольких группах.

«Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — отметил Чернышевский.

В публикации отмечается, что Кушнер перед концертом группы «Пикник» продавала атрибутику коллектива.

До этого Чернышевский не смог подтвердить «Газете.Ru» информацию о спасении члена команды, который не вышел на связь после теракта в «Крокус Сити Холле».

Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник сообщил, что пропавший участник группы «Пикник» вышел на связь после случившегося теракта. По данным источника, он спасся из горящего здания через подвал. Отмечалось, что участник группы находился в отеле.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами