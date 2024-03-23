Директор группы «Пикник» Чернышевский рассказал о поисках его помощницы

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский заявил, что родственники его помощницы Екатерины Кушнер ищут ее родственники и друзья. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он подчеркнул, что Кушнер является его другом и близким человеком, с которым он работает много лет в нескольких группах.

«Я нахожусь на связи с ее семьей, и мы не готовы верить в худшее, зная, что Катя — очень сильный человек и боец», — отметил Чернышевский.

В публикации отмечается, что Кушнер перед концертом группы «Пикник» продавала атрибутику коллектива.

До этого Чернышевский не смог подтвердить «Газете.Ru» информацию о спасении члена команды, который не вышел на связь после теракта в «Крокус Сити Холле».

Телеканал «Звезда» со ссылкой на источник сообщил, что пропавший участник группы «Пикник» вышел на связь после случившегося теракта. По данным источника, он спасся из горящего здания через подвал. Отмечалось, что участник группы находился в отеле.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».