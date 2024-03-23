В «Крокусе» обнаружили автомат Калашникова с надписью «За свободу России»

В ходе спасательных работ в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» найден автомат Калашникова, рукоятка которого раскрашена в российский триколор с подписью «За свободу России». Такая информация появилась в Telegram-канале Baza.

Согласно информации канала, поначалу спасатели в кооперации с сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) работали на территории пылающего здания.

«Обнаружили автомат Калашникова», — указывается в публикации.

Помимо того, в ходе операции сотрудники спецслужб поручили работникам МЧС собирать все обнаруженные телефоны в надежде отыскать оброненный одним из террористов мобильник.

«Информация подтвердилась: смартфон преступника был обнаружен», — заключается в сообщении.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».