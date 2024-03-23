Полиция Латвии запрещает рижанам приносить цветы к посольству РФ

Полиция Латвии запрещает гражданам страны возлагать цветы в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» к посольству России. Об этом сообщает дипмиссия РФ в Риге в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что сотни латвийских граждан приносят цветы и лампадки к стенам посольства в Риге.

«Местным «блюстителям порядка», судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю – латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв теракта», — сказано в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что стихийный мемориал пришлось организовать на противоположной стороне улицы.

Также российское посольство в Латвии заявило, что отсутствие соболезнований со стороны Риги наводит на мысль, что латвийцы в курсе, кто организовал теракт, и одобряют его.

Днем 23 марта МИД Литвы выразил соболезнования жертвам террора, не упомянув «Крокус Сити Холл».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с терроризмом.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее было опубликовано видео допроса третьего участника теракта в «Крокусе».