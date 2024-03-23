Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция Латвии запрещает рижанам приносить цветы к посольству РФ

Полиция Латвии запрещает гражданам приносить цветы к посольству России в Риге

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Полиция Латвии запрещает гражданам страны возлагать цветы в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» к посольству России. Об этом сообщает дипмиссия РФ в Риге в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что сотни латвийских граждан приносят цветы и лампадки к стенам посольства в Риге.

«Местным «блюстителям порядка», судя по всему, неведомы такие понятия, как сострадание и сочувствие чужому горю – латвийская полиция запрещает неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв теракта», — сказано в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что стихийный мемориал пришлось организовать на противоположной стороне улицы.

Также российское посольство в Латвии заявило, что отсутствие соболезнований со стороны Риги наводит на мысль, что латвийцы в курсе, кто организовал теракт, и одобряют его.

Днем 23 марта МИД Литвы выразил соболезнования жертвам террора, не упомянув «Крокус Сити Холл».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с терроризмом.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее было опубликовано видео допроса третьего участника теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами