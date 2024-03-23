Участники Всемирного фестиваля молодежи выразили соболезнования в связи с терактом

Участники Всемирного фестиваля молодежи и представители Национальных подготовительных комитетов ВФМ-2024 со всего мира выражают соболезнования в связи с терактом, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале фестиваля.

Как рассказали организаторы фестиваля, его участники отправляют письма и сообщения со словами поддержки.

«Молодые люди приносят глубокие соболезнования жертвам террористической атаки в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Кроме того, молодежь из разных стран запустили акцию поддержки в знак солидарности с российским народом. Отмечается, что публикации с хештегом #prayforrussia (Молимся за Россию. — прим. ред.) распространяются в социальных сетях.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле».