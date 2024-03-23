Спасатели ликвидировали открытое горение в «Крокусе»

Спасатели успешно справились с открытым горением в московском концертном зале (КЗ) «Крокус Сити Холл», где накануне произошел теракт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в «Крокусе», — сказано в публикации.

Перед этим сообщалось, что к реагированию на работах по ликвидации пожара были привлечены 719 человек.

Разбор завалов пока продолжается. По словам руководителя поисково-спасательного подразделения Центроспас по Москве Андрея Туманова, сотрудники аварийных служб проводят разбор завалов в КЗ полностью вручную.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.