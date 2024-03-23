Разбор завалов в «Крокусе» идет полностью вручную

Спасатели проводят разбор завалов в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» почти полностью вручную. Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного подразделения Центроспас по Москве Андрей Туманов.

По его информации, в настоящее время идут аварийные работы по разбору завалов, которые практически полностью представляют из себя хаотично разбросанный металл, тяжелая техника не осиливает объем и вид работы.

«Резать приходится практически все вручную», — пояснил Туманов.

Как ранее заявлял губернатор Московской области Андрей Воробьев, работы по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» продлятся еще минимум несколько суток.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в МЧС рассказали о работе по тушению пожара в «Крокусе».