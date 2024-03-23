Россиянин, отбывавший условный срок за наркотики, попался на закладках в Петербурге

В Петербурге мужчина, отбывавший условный срок за наркотики, попался на закладках. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, 32-летний мужчина работал в интернет-магазине наркотиков и делал закладки с запрещенными веществами. В ходе личного досмотра у него нашли и изъяли 30 граммов метадона. В квартире россиянина также обнаружили электронные весы, упаковочный материал и еще более 720 граммов наркотиков. Установлено, что из них 271 грамм является амфетамином.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, до избрания меры пресечения он задержан. Расследование продолжается. Отмечается, что до этого его условно осудили за другое наркопреступление.

Ранее ФСБ накрыла крупную нарколабораторию в Кемеровской области.