В ОП РФ призвали россиян заботиться друг о друге после теракта в «Крокусе»

На теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» российское общество ответило сплочением и взаимовыручкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, сопредседатель корсовета ОП РФ по развитию новых регионов Александр Малькевич.

Он подчеркнул, что целью любого теракта является наведение ужаса и паники в обществе.

«Российское общество отвечает на теракт лишь сплочением! На первый план выходит взаимовыручка: люди помогали друг другу в стенах «Крокуса» и рядом с ним, проявляя настоящий героизм. На помощь бросились спасатели, медики, правоохранители. В соцсетях слова поддержки высказали жители самых разных регионов, в том числе губернаторы. Помощью пострадавшим и их семьям уже занимаются волонтерские организации. Люди интересуются, чем каждый из них может помочь тем, кто оказался в беде», — отметил он.

По его мнению, очевидно, что заказчики преступления и вербовщики — украинские спецслужбы. Малькевич подчеркнул, что усердные попытки киевского режима откреститься от теракта только усиливают подозрения.

«Ничем иным, кроме как террористической организацией, киевский режим давно не является, и его заявления о непричастности к теракту не могут быть приняты всерьез, кто бы ни был исполнителем теракта», — написал член ОП РФ.

Малькевич считает, что радостная реакция украинцев в соцсетях показывает состояние обманутого киевским режимом и Западом общества. По его словам, последовавшая зачистка таких комментариев показывает, что киевский режим хочет отдалиться от произошедшего.

Член ОП РФ напомнил, что Запад на протяжении многих лет напрямую поддерживал террористов, используя их в своих целях. Кроме того, по его словам, в первом же официальном заявлении США прозвучала попытка дистанцировать Киев от теракта, что также усиливает подозрения о его причастности.

Также Малькевич предупредил, что украинские ЦИПСО занялись раскачиванием ситуации, вбрасывая фейки о сообщениях и звонках о возможных терактах на других территориях.

«В этой ситуации каждому гражданину страны нужно быть предельно внимательным и не становиться пособником врага, вольно или невольно участвуя в информационной войне на его стороне. Главное, что сегодня требуется от каждого гражданина России – не бояться, не сеять панику и заботиться друг о друге.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

По последним данным, погибли около 150 человек. Еще свыше сотни посетителей «Крокуса» пострадали.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле».