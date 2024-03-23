Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог заявил о сплочении россиян после теракта в «Крокусе»

Политолог Гагарин: общество отреагировало на теракт предложением помощи

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», скорее всего, был спланирован заранее, и в силу определенных причин он не произошел ранее во время выборной кампании. Об этом рассказал «Газете.Ru» директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

По его мнению, возможно теракт был перенесен в связи с усиленными мерами защиты.

«Судя по скорости реакции западных комментаторов, вполне понятно, что их ответ — это «информационные консервы», которые были выложены почти мгновенно. Наверное, соответствующим образом были даны указания, потому что сразу была запущена версия о том, что к этому причастен ИГИЛ» (организация запрещена в России), — сказал эксперт.

По его словам, Западом были предприняты разные шаги, чтобы отвести подозрение от украинских спецслужб и их исполнителей. Он считает, что анализ этих реакций и формат, в который были облечены попытки оправдания, дополнительно свидетельствует о том, что заказчиками были зарубежные координаторы, а исполнителями — украинские спецслужбы и их агенты.

«Ход событий это доказывает, потому что исполнители бежали к украинской границе, чтобы там скрыться. Это вполне понятный, повторяющийся почерк», — подчеркнул политолог.

Гагарин считает, что эта ситуация требует расследования, а также соответствующей реакции российских следственных служб и тех, кто уполномочен делать соответствующие заявления и действовать.

«Мы видим по той международной поддержке, которая сейчас есть, что мировое сообщество безусловно осуждает этот террористический акт и, я надеюсь, тоже требует расследования этого преступления», — добавил эксперт.

Он считает преступление демонстративным и рассчитанным на то, чтобы ввергнуть российское общество в некое подобие шока. Однако, по его словам, общество отреагировало сплочением, консолидацией и предложением своей помощи.

«Это та необходимая реакция, которая сейчас крайне нужна, чтобы помочь выйти из состояния шока, в котором мы все оказались», — сказал Гагарин.

По мнению политолога, такие массовые мероприятия необходимо проводить с соответствующей защитой и охраной.

«Мне кажется, что отмена всех мероприятий — это совершенно правильная реакция, но в любом случае будущие мероприятия необходимо обеспечивать соответствующей охраной. Эту ситуацию нужно проанализировать и сделать соответствующие выводы», — заключил он.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. По последним данным, погибли 150 человек. Еще свыше сотни посетителей «Крокуса» пострадали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами