Политолог заявил о сплочении россиян после теракта в «Крокусе»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», скорее всего, был спланирован заранее, и в силу определенных причин он не произошел ранее во время выборной кампании. Об этом рассказал «Газете.Ru» директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

По его мнению, возможно теракт был перенесен в связи с усиленными мерами защиты.

«Судя по скорости реакции западных комментаторов, вполне понятно, что их ответ — это «информационные консервы», которые были выложены почти мгновенно. Наверное, соответствующим образом были даны указания, потому что сразу была запущена версия о том, что к этому причастен ИГИЛ» (организация запрещена в России), — сказал эксперт.

По его словам, Западом были предприняты разные шаги, чтобы отвести подозрение от украинских спецслужб и их исполнителей. Он считает, что анализ этих реакций и формат, в который были облечены попытки оправдания, дополнительно свидетельствует о том, что заказчиками были зарубежные координаторы, а исполнителями — украинские спецслужбы и их агенты.

«Ход событий это доказывает, потому что исполнители бежали к украинской границе, чтобы там скрыться. Это вполне понятный, повторяющийся почерк», — подчеркнул политолог.

Гагарин считает, что эта ситуация требует расследования, а также соответствующей реакции российских следственных служб и тех, кто уполномочен делать соответствующие заявления и действовать.

«Мы видим по той международной поддержке, которая сейчас есть, что мировое сообщество безусловно осуждает этот террористический акт и, я надеюсь, тоже требует расследования этого преступления», — добавил эксперт.

Он считает преступление демонстративным и рассчитанным на то, чтобы ввергнуть российское общество в некое подобие шока. Однако, по его словам, общество отреагировало сплочением, консолидацией и предложением своей помощи.

«Это та необходимая реакция, которая сейчас крайне нужна, чтобы помочь выйти из состояния шока, в котором мы все оказались», — сказал Гагарин.

По мнению политолога, такие массовые мероприятия необходимо проводить с соответствующей защитой и охраной.

«Мне кажется, что отмена всех мероприятий — это совершенно правильная реакция, но в любом случае будущие мероприятия необходимо обеспечивать соответствующей охраной. Эту ситуацию нужно проанализировать и сделать соответствующие выводы», — заключил он.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. По последним данным, погибли 150 человек. Еще свыше сотни посетителей «Крокуса» пострадали.