В ФМБА заявили об обеспечении компонентами крови всех пострадавших при теракте

Все пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» в полном объеме обеспечены компонентами крови. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), передает ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, на данный момент одномоментно к выдаче готовы 880 литров эритроцитсодержащих компонентов и девять тонн плазмы крови.

До этого стало известно, что двухчасовая очередь из доноров, которые намерены сдать кровь для жертв теракта в «Крокус Сити Холле», образовалась у Московского областного центра переливания крови.

Главный врач московского областного центра крови Мария Аппалуп заявляла, что пострадавшим с ожогами еще минимум две-три недели будет нужна донорская кровь.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».