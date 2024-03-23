В таджикской диаспоре обратились к СМИ после теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова призвала СМИ не акцентировать внимание на национальности преступников, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», а общественность — не делать преждевременных выводов до конца расследования. Ее слова приводит Daily Storm.

«Человек, имеющий национальность, отдает себе отчет, чей он представитель и какую он несет ответственность перед своим народом. А это подонки. С ними надо очень жестоко расправиться. Если это таджики, я считаю, что их надо растерзать на фиг, сколько людей они убили! Такие таджики — это не мои соотечественники, это не представители моей нации», — сказала представительница таджикской диаспоры.

Она также призвала не переносить эмоции на представителей других наций.

До этого Telegram-канал 112 со ссылкой на источник сообщил, что все задержанные по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» являются гражданами России. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».