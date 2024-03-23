В Москве большая очередь из доноров выстроилась около центра крови им. О. К. Гаврилова

Около центра крови им. О. К. Гаврилова у метро Шаболовская в Москве выстроилась очередь из желающих сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшем накануне. Об этом рассказала читательница «Газеты.Ru». По ее словам, на месте дежурят волонтеры, они раздают донорам чай, воду и еду.

«Двигаемся быстро, много волонтеров, по количеству сложно прикинуть. Волонтеры раздают чай, воду, еду. Тех, кто по записи, пропускают без очереди. Еще стою [в очереди], примерно минут 40-час. Уже уменьшается толпа, пришли в огромную. Теперь люди в очереди делают зарядку», — сказала она.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Из-за произошедшего в Москве отменили все развлекательные мероприятия в наступившие выходные.

Утром 23 марта МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта — в нем значатся имена 107 человек. По последним данным СК РФ, количество погибших возросло до 115 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее дочь космонавта Валерия Рюмина сочли погибшей из-за потерянных в «Крокусе» документов.