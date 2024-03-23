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Российский пенсионер украл у пожилой женщины 15 тысяч рублей и попался полиции

В Петербурге пенсионера задержали по подозрению в краже денег у пожилой женщины

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Depositphotos

В Петербурге пенсионера заподозрили в краже денег у пожилой женщины. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Родственница 69-летней женщины из Приозерска обратилась в полицию с сообщением о списании в 15 тысяч рублей с карты пожилой женщины. Отмечается, что карту она забыла в доме на Северопарковой улице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о краже. По подозрению в похищении денег 21 марта опергруппа задержала 66-летнего мужчину. Прочие детали обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого житель поселка Новый в Томской области украл миллион рублей у знакомого и закопал деньги в огороде. Как установили полицейские, перед этим потерпевший купил новую машину и показывал ее друзьям. В присутствии одного из них он положил деньги в бардачок.

Ранее в Петербурге раскрыли кражу 20 млн рублей из кладовки бизнесмена.

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