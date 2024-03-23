В Таджикистане опровергли информацию о возможной причастности своих граждан к теракту

Трое граждан Таджикистана, данные о причастности которых к теракту в «Крокус Сити Холл» распространялись в российских Telegram-каналах, не имеют отношения к случившемуся. Об этом заявило министерство внутренних дел страны.
По данным ведомства, Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов сейчас находятся на родине, они вернулись туда в ноябре прошлого года.
Третий мужчина по имени Рустам Назаров в настоящее время работает водителем такси в Самаре, уточнили в министерстве.
В частности, Telegram-канал Baza писал, что предполагаемые террористы из «Крокус Сити Холла», являются гражданами Таджикистана.
В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».