В Таджикистане опровергли информацию о возможной причастности своих граждан к теракту

Трое граждан Таджикистана, данные о причастности которых к теракту в «Крокус Сити Холл» распространялись в российских Telegram-каналах, не имеют отношения к случившемуся. Об этом заявило министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, Риводжиддин Исломов и Махмадрасул Насриддинов сейчас находятся на родине, они вернулись туда в ноябре прошлого года.

Третий мужчина по имени Рустам Назаров в настоящее время работает водителем такси в Самаре, уточнили в министерстве.

В частности, Telegram-канал Baza писал, что предполагаемые террористы из «Крокус Сити Холла», являются гражданами Таджикистана.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».