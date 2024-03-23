Власти Подмосковья считают, что количество жертв теракта будет расти

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье может значительно увеличиться. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, передает ТАСС.

«В 06:30 утра спасатели зашли в зал, где происходили самые ужасные события, сейчас я вернулся оттуда. Мы видим, что ситуация там крайне тяжелая», — сказал он.

Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В перечне значится 121 человек, из них госпитализировали 107. Еще 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.

Сбер и фонд «Российский Красный Крест» открыли специальный благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».